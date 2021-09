Fattori: “Fiorentina Femminile e Juve sono state le più forti ma ora a Firenze si ricostruisce. Il Franchi è uno stadio unico, ambiente magico”

Vigilia del secondo Fiorentina-Juventus stagionale, stavolta tocca alla squadra viola femminile che attende la seconda gara di campionato dopo il k.o. all’esordio con il Sassuolo. L’ex tecnico viola Sauro Fattori ha parlato così a Tmw:

“Fiorentina e Juventus sono state le più forti degli ultimi anni. Adesso la squadra viola è in una fase di ristrutturazione. Non ci sono più le calciatrici dello Scudetto che vincemmo. Però, piano piano, la Fiorentina tornerà sicuramente a essere competitiva. La nostra vittoria di tre anni fa? Quando noi vincemmo 2 a 1 e con quella sconfitta la Juve poteva perdere lo Scudetto. Il Brescia, la sua rivale, perse invece in casa con il Mozzanica e bruciò un’occasione incredibile. Giocare al Franchi? È un’opportunità fantastica. Giocare al Franchi è bellissimo per il calcio maschile, pensate per il femminile. E’ un ambiente magico. Ci sarà un pubblico più numeroso del normale. E’ indescrivibile. Io ci ho giocato. Per me il Franchi è uno stadio unico. Ti regala un qualcosa in più”.