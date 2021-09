Fattori: “Forse Vlahovic non segnerà gli stessi gol dello scorso anno. Ma avete visto come aiuta i compagni?”

L’ex tecnico della Fiorentina Femminile Sauro Fattori ha parlato così al Brivido Sportivo di Dusan Vlahovic.

“Forse non segnerà gli stessi gol dello scorso anno. Ma avete visto come aiuta i compagni? Come fa salire la squadra? Sta diventando un vero fuoriclasse”.

Sulla Fiorentina Femminile di Patrizia Panico ha aggiunto: “I pronostici danno la Fiorentina in lotta per un posto in Champions. Non sarà semplice. Auguro alla squadra di Panico di potersi inserire tra le sei grandi del campionato, non può accettare di disputare un campionato mediocre”.