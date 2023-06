Fattori: “Stravedo ancora per Jovic. Non vedo tante opzioni fattibili per l’attacco sul mercato, almeno che tu non spenda tantissimo”

L’ex giocatore della Fiorentina e allenatore della squadra femminile Sauro Fattori ha parlato a Radio Bruno della stagione viola e delle possibile mosse della società sul mercato. Queste le sue parole: “Il portiere? Terracciano è affidabile, poi se la Fiorentina vuole investire su un giovane io non lo so. Sembra che ne vadano via a decine. Poi chi si prende? Non si può smantellare tutto. Se siamo arrivati in due finali qualcosa di buono c’è. Nonostante tutto io stravedo per Jovic. Ha avuto tanti problemi, ma erano quattro anni che non giocava. C’è da valutare il costo e tante cose che riguardano la società.

Poi di gente buona per l’attacco io non ne vedo molta, almeno che tu non spenda un sacco. Ma c’è anche il rischio di buttarli via i soldi se non investi bene. Magari per l’attacco si potrà puntare su un profilo giovane”

E su Italiano: “Spesso non mi sono trovato d’accordo con lui, soprattutto per qualche dichiarazioni che ha fatto. Non so se poi nello spogliatoio diceva altre cose. Però ho sentito dargli la colpa per la finale di Praga. Per me ha fatto bene, a differenza della difesa, che quest’anno ha sbagliato tanto”.