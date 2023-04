Febbre da Cremonese-Fiorentina: ancora in vendita gli ultimi biglietti per il match di stasera

Se i tifosi della Fiorentina hanno letteralmente seccato tutti i biglietti a disposizione per la sfida di stasera allo ‘Zini’ di Cremona, i supporters di casa hanno ancora la possibilità di acquistare i tagliandi. La società grigiorossa ha infatti comunicato che ancora fino a questo pomeriggio i tifosi della Cremonese potranno recarsi in loco per acquistare gli ultimi ticket rimasti:

“U.S. Cremonese comunica che mercoledì 5 aprile, presso la biglietteria dello stadio Zini saranno in vendita – fino ad esaurimento – gli ultimi biglietti disponibili per assistere alla semifinale di Coppa Italia Frecciarossa Cremonese-Fiorentina. La biglietteria sarà aperta dalle 17 alle 18.30 ed effettuerà anche il servizio di emissione della Cremocard”.