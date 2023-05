Fedele: “Il Napoli deve essere un esempio per tutti, perché ha tenuto i giocatori migliori e quando li ha venduti ha saputo sostituirli”

Il dirigente di lungo corso Enrico Fedele ha parlato a Radio Toscana: “Brekalo è un ottimo giocatore per la Fiorentina, uno dei pochi esterni che sanno veramente saltare l’uomo e che vede la porta. Anche Sottil e Ikoné lo sono, Italiano ne ha diversi all’interno di un campionato in cui comunque la quantità di giocatori di questo tipo è in crescita. Scudetto? Il Napoli deve essere un esempio per tutti, a partire dalla capacità di tenere i giocatori migliori nel corso degli anni. E comunque, anche quando vende i big, li sostituisce con altri elementi di alto livello dando più potere deliberativo a Giuntoli e il suo staff. Il calcio è un gioco semplice, servono un portiere che para e un attaccante che segna”.

E poi ha aggiunto: “Non bisogna affezionarsi ai giocatori in modo da non indebitarsi, come ha fatto il Napoli. Quando si vende, però, bisogna sostituire e farli puntano su giocatori pronti. Se si prendono sempre giocatori da aspettare e che devono ambientarsi come ha fatto la Fiorentina con Jovic e Cabral, poi il rischio è di perdere troppi punti per strada nella prima parte di stagione”.