Felipe Melo: “La Juve è nel mio cuore, ma domenica tiferò Fiorentina: ha una buona chance di vincere. Amrabat? Alla sua età io ero titolare nel Brasile”

Felipe Melo, ex giocatore di Fiorentina e Juventus ha parlato in Diretta.it della prossima sfida di campionato fra le due squadre, esponendosi su quale delle due farà il tifo. Poi ha anche commentato Sofyan Amrabat:

“Sono due squadre che porto nel cuore. Tanti pensano che non ami la Juventus, ma non è così. Credo che domenica la Fiorentina abbia una buona occasione per vincere. È una squadra giovane con tanti giocatori bravi, tra i quali Cabral, verso il quale nutro fiducia. E poi c’è Amrabat, che ha fatto un Mondiale strepitoso”.

Su Amrabat: “Non mi rivedo in lui. A 25 anni io ero tra i giocatori più forti nel mio ruolo, titolare nel Brasile. La Juventus fu costretta a pagare la clausola per prendermi. In quel momento ero solido, forte, avevo qualità e facevo anche gol. Non mi piace fare paragoni ma siamo diversi, Amrabat è bravo a marcare, difensivamente è molto forte”.

E alla domanda per chi farà il tifo, risponde così: “La Fiorentina, non ho dubbi! Tiferò la Viola perché lì ho vissuto un anno bellissimo grazie alla gente, che resterà per sempre nel mio cuore. Amo la Fiorentina perché amo i suoi tifosi. Quando andai alla Juve furono delusi, ma per me non è cambiato nulla”.