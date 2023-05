Felipe Melo: “Orgoglioso del percorso della Fiorentina in Europa. Vedere la finale di Coppa Italia tra Viola e Inter è stato difficile per me”

A Sportitalia ha parlato l’ex centrocampista della Fiorentina Felipe Melo, intervenendo sulle ultime apparizioni della squadra di Italiano e del suo legame con i colori viola. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di quello che ha fatto l’Inter in Europa, ma altrettanto orgoglioso di ciò che hanno fatto quelli della Fiorentina. Tutti lo sanno che anche se ho giocato alla Juve, per la quale ho tantissimo rispetto. Ho la Fiorentina e l’Inter nel mio cuore”.

La finale di Coppa Italia? È stato un po’ difficile per me vedere questa finale. Però sono felice, perché alla fine sono interista. Adesso farò il tifo affinché la Viola vinca la Conference League, perché se lo merita e perché è il club che mi ha aperto le porte per arrivare in Italia”.