Feltri: “Se la Fiorentina scala la classifica non potrò che goderne. Vlahovic? Sarei rimasto sedotto dai 70 milioni”

Bergamasco ma simpatizzante viola, Vittorio Feltri è giornalista ed editorialista e a Radio Bruno ha parlato proprio della sfida tra le “sue” squadre:

“Non vado più allo stadio, le guardo in tv perché si vedono benissimo le partite. Quest’anno la Fiorentina mi sembra molto ben disposta e piuttosto forte, capace di fare anche risultati clamorosi. Io poi se la Fiorentina va bene sono felice, certo contro l’Atalanta sono un po’ combattuto, essendo la squadra della mia città. Sarò combattuto nel fare il tifo. Offerte rifiutate per Vlahovic? Bisogna vedere i conti della società, io dai 70 milioni ne sarei rimasto sedotto e avrei ceduto. E’ un giocatore straordinario e speriamo che ci faccia divertire, ne sono quasi certo. E poi mi auguro che tutta la squadra trovi la compattezza necessaria per fare risultati perché se la squadra sale in classifica io non posso che goderne”.