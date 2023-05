Fenucci: “Il Bologna vuole puntare all’ottavo posto. Sarebbe un traguardo importante per noi”

L’ad del Bologna Claudio Fenucci ha commentato ai margini dell’evento del Premio Bulgarelli la corsa dei rossoblù per l’ottavo posto, posizione alla quale sta puntando anche la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Una flessione ci può stare, ma come dice Thiago Motta, la squadra dà sempre delle risposte a quello che lui chiede. Ci sono le premesse per fare un buon finale di stagione, quindi concludere nella parte sinistra della classifica o comunque arrivare all’ottavo posto che per noi è un obiettivo importante”