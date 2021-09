Ferrara: “Chiesa si sentiva gobbo dentro e voleva andare alla Juventus, che lo ha pagato in modo ridicolo. Bloccato il Liverpool che aveva offerto più soldi a lui e alla Fiorentina”

E’ un calcio sempre più in mano ai procuratori quello attuale. Se n’è accorta anche la Fiorentina sulla propria pelle, con Vlahovic adesso, ma anche con Chiesa l’anno scorso.

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio ha detto: “La guerra ai procuratori è praticamente impossibile da fare, per il potere che hanno. L’esempio che possiamo fare è quello di Chiesa. Lui voleva andare alla Juventus che lo ha pagato in quel modo ridicolo, da poveracci. Il Liverpool in quei giorni aveva offerto più soldi alla Fiorentina (70 milioni) e allo stesso Chiesa. Ma lui si sentiva gobbo dentro, nell’anima e lui e chi gli stava intorno hanno bloccato tutto”.