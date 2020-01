Ferrara: “La crescita esponenziale di Lirola aiuta Pradè ad uscire dall’ombra. C’è sempre bisogno di un colpevole da indicare alla folla”

C’è qualcosa da salvare dopo lo 0-0 tra Fiorentina e Genoa? Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, scrive sul proprio giornale: “Nel torpore che resta dopo un pareggio casalingo è anche bene sottolineare la crescita esponenziale di Lirola, giocatore che già in molti avevano indicato come mezzo fallimento non tenendo conto della sua storia a Sassuolo, che vorrà pur dire qualcosa. Mai dimenticare l’aspetto emotivo del pallone: la motivazione, la fiducia, la serenità interiore. E anche che i verdetti definitivi sugli acquisti è bene darli con prudenza, a meno che non si tratti di attaccanti costati un botto e (quasi) mai visti in campo. Il riferimento a Pedro è evidente”.

Ferrara poi aggiunge: “Pradè ha ammesso il fallimento tecnico ma non certo quello finanziario, visto che la Fiorentina alla fine quei soldi li riprenderà così come può riprendere un giocatore in cui aveva creduto molto. L’ammissione di responsabilità fa onore a chi evita di trovare colpevoli altrove, così come la crescita di Lirola aiuta Pradè a uscire dall’ombra in cui si era infilato, spinto anche da chi ha bisogno sempre un colpevole da indicare alla folla”.