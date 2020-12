La firma de La Repubblica, Benedetto Ferrara, ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Qual è il futuro di una società che vende un calciatore di 22 anni, forte e titolare della Nazionale italiana, per prendere uno svincolato di 33 anni? Se alla fine anche Ribery non si sente più felice, un motivo ci sarà. I tifosi devono spronare la squadra, mentre la dirigenza dovrà capire quali sono stati gli errori commessi. Pradé? Le valutazioni da fare sui dirigenti sono semplici: a fine stagione si guardano i risultati e in base a quello, si decide se confermarlo o mandarlo via”.

Poi aggiunge: “L’obiettivo della parte sinistra della classifica era piuttosto malinconico, ma adesso raggiungerlo sarebbe come vincere lo Scudetto. La Fiorentina deve tornare ad essere una società ambiziosa e un punto di arrivo. Tra Fiorentina e Juventus non c’è stata una trattativa per Chiesa: lui ha puntato i piedi e la società lo ha accontentato. La cosa grave è il messaggio che hanno fatto passare agli altri giocatori: se volete andarvene, basta chiederlo“.