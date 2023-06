Ferrarese: “Se fossi nella Fiorentina dal Verona prenderei Hien, è il più pronto. Italiano ha una voglia pazzesca”

A Radio Bruno ha parlato Claudio Ferrarese, ex compagno di squadra al Verona di Vincenzo Italiano e attualmente dirigente sportivo. Queste le sue parole: “Italiano ha una voglia di fare incredibile, ha fatto una grande stagione a Firenze. Lo conosco dai tempi di Verona, l’ho sentito anche quest’anno. Mi ricordo quanto andò al Trapani, voleva fare un miracolo prendendo in mano una situazione tragica e ci è riuscito.

Hien, Montipò o Ngnonge? Hien è il giocatore più pronto per il quale farei un passo in più, mi ha impressionato e per me è pronto al salto di qualità. Credo possa fare lo stesso percorso che ha fatto Rrahmani, è compatibile con una difesa a quattro. Montipò ha fatto una grande stagione, anche se non è mai stato considerato un grande portiere. Sono giocatori che quando vengono accostati a club come la Fiorentina bisogna andarci cauti”.