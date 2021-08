Ferrero esclude categoricamente Ribery: “Con me non viene alla Sampdoria”

Ancora in cerca di una squadra Franck Ribery, magari ancora in Serie A, ma chi lo accoglierà non sarà la Sampdoria, club a cui il francese era stato accostato nel corso dell’estate. A confermarlo ci ha pensato direttamente il presidente della Samp Massimo Ferrero, a margine di un incontro con la sindaca di Roma Virginia Raggi: “Ribery? Non viene con me”. La risposta secca del patron blucerchiato lascia poco spazio a interpretazioni, anche se FR7 sarebbe raggiungibile anche dopo la fine del mercato, essendo svincolato.