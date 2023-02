Ferrero: “Ho sempre pagato tutti, nessuno caccerà la Sampdoria dal campionato. Sono disposto a vendere la società”

In un’intervista rilasciata a Lapresse, il patron della Sampdoria Massimo Ferrero ha commentato la situazione e il futuro della società blucerchiata: “Le voci sono infondate, nessuno caccerà la Sampdoria dal campionato di Serie A perché tutti gli stipendi verranno pagati. Io ho sempre pagato, anche durante il covid, a volte ho ritardato un po’ gli stipendi ma sempre dopo aver parlato coi ragazzi che ci tengono alla maglia”.

E poi sull’ipotesi di una cessione ha aggiunto: “Se si farà avanti un compratore, sono pronto a vendere la Sampdoria. Chi si è interessato finora non era realmente interessato, per quanto riguarda Lanna vedo che va sempre in tv ma sarebbe meglio se parlasse di sport anziché di me e di truffe. Si facesse gli affari suoi e pensasse a placare gli animi”.