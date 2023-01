Fiducia a Brekalo, la Fiorentina dovrà “aspettare” il suo nuovo acquisto

Ieri pomeriggio, anche con qualche minuti d’anticipo, Josip Brekalo è arrivato a Firenze. L’esterno croato classe 1998 sosterrà oggi le visite mediche, dopo una cena in città in compagnia del dg Barone, e poi si legherà alla Fiorentina fino al 2026.

Come scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha fiducia in lui e lo ha strappato alla concorrenza (c’erano Monza qualche settimana fa, poi Napoli e Udinese, oltre alla Dinamo Zagabria) e adesso dovrà aspettarlo. Infatti se doti e caratteristiche tecniche raccontano di un profilo adeguato al gioco di Italiano per tecnica e velocità a Brekalo servirà comunque un minimo periodo di ambientamento utile a ritrovare il ritmo partita.