“Fiducia e meno critiche per Jovic e Cabral. Pericolo retrocessione per la Fiorentina? Deve succedere qualcosa di eclatante”

L’ex attaccante dell’Empoli Luca Saudati, in vista della gara tra la Fiorentina e gli azzurri, ha presentato la partita a Radio Toscana. Ecco le sue parole: “L’Empoli è in salute, con Zanetti sta intraprendendo un ottimo percorso. Pericolo retrocessione per la Fiorentina? Deve succedere qualcosa di veramente eclatante, non credo esista il rischio. Le individualità ci sono e possono venire fuori piano piano. Nella prima parte di stagione è mancato il centravanti: le doppiette di Jovic e di Cabral possono essere un buon punto di partenza“.

Sulla gestione dell’attacco: “Affidarsi a uno dei due può essere una buona soluzione. Faccio il paragone proprio con l’Empoli: Satriano ha segnato soltanto un gol da inizio stagione, eppure le gioca tutte perché comunque gli viene data fiducia. Questo è ciò che si dovrebbe dare agli attaccanti viola: servirebbero meno critiche, ma non mi riferisco ai tifosi, quanto all’ambiente tecnico”.