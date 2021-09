Fiducia e responsabilità: così Italiano ha rivitalizzato Duncan

La sorpresa più grande della formazione con cui la Fiorentina ha battuto l’Atalanta, oltre a Terracciano tra i pali, è stata l’inserimento di Duncan al posto di Castrovilli. Scelte, quelle di Italiano, che hanno testimoniato una certa fiducia a coloro che erano rimasti a Firenze durante la pausa per la Nazionale. Con quei giocatori Italiano ha preparato la partita del Gewiss Stadium e a loro si è affidato, escludendo quelli tornati a Firenze a ridosso della partita.

Una decisione che ha pagato i dividendi sperati, dato che Duncan ha disputato un’ottima partita dimostrandosi quella mezzala muscolare necessario per affrontare un centrocampo fisico come quello di Gasperini. Dopo il positivo ingresso contro il Torino, il ghanese si è confermato anche a Bergamo e adesso per lui potrebbero aprirsi degli scenari insperati fino a qualche settimana fa. Da esubero ad alternativa di livello, in poco tempo l’avventura alla Fiorentina di Duncan è cambiata.