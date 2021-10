Fiducia incondizionata a Sottil. Un rinnovo che sa di investimento per il futuro

Il rinnovo di Riccardo Sottil nei giorni scorsi è stata una notizia importantissima in ottica presente e futuro per la Fiorentina. La società viola ha dimostrato di voler puntare sui giocatori cresciuti nel proprio vivaio e al tempo stesso di voler coccolare una potenziale stella nascente. Le qualità di Sottil le conosciamo bene, come la velocità, l’estro, il dribbling fanno di lui una risorsa offensiva fondamentale per il gioco del tecnico Vincenzo Italiano. Come spesso sottolineato il giovane esterno deve ancora crescere e migliorare in alcuni fondamentali, ma la materia prima è assolutamente di un certo livello. Un’arma ancora da forgiare totalmente, tanta qualità da plasmare e un nuovo compito per l’allenatore viola che dovrà trovare il modo di farlo maturare il prima possibile in campo.

Le tantissime partite ancora da giocare in questo caso possono essere d’aiuto, e starà al giocatore saper cogliere le occasioni quando si presenteranno. D’altro canto gli esterni di ruolo sono pedine fondamentali per il gioco di italiano, e con soltanto Callejon come alternativa almeno fino al mercato di gennaio, servirà avvicendarsi tra loro a seconda del tipo di gara. La fiducia da parte della Fiorentina è totale come dimostra il rinnovo fino al 2026 e certifica tutta la volontà della società di investire su di lui.