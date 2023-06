Filtra ottimismo sul rinnovo di Castrovilli: non è ancora tempo per la firma, ma i colloqui vanno avanti in totale serenità

Una delle questioni che tiene maggiormente banco in casa Fiorentina è quella relativa al rinnovo di Gaetano Castrovilli. Il giocatore, reduce da un grave infortunio e tornato in campo solo a stagione in corso, andrà in scadenza a giugno 2024 e la società viola non ha intenzione di correre il rischio di perderlo a zero.

La volontà della Fiorentina è di continuare insieme a Castrovilli e sotto questo punto di vista la prospettiva sembrerebbe ottimistica. Secondo l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, infatti, ad oggi non siamo ancora vicini alla firma ma i colloqui tra le parti stanno andando avanti in maniera tranquilla e la situazione appare totalmente serena.