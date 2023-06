Finale Conference League, almeno 3000 tifosi in partenza per Praga senza biglietto

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, è arrivata alle battute finali la vendita dei tagliandi per il match dell’Eden Arena tra la Fiorentina e il West Ham: come reso noto dalla società viola, sono circa 300 i titoli d’accesso rimasti ancora invenduti e la sensazione è che il sold-out sia ormai ad un passo.

Anche per questo saranno almeno ottomila i fiorentini che a partire da martedì prossimo si sposteranno a Praga, compresi quelli sprovvisti di biglietto: “Il questore ci ha informato che saranno tremila i sostenitori che voleranno in Repubblica Ceca sprovvisti di ticket: non sono preoccupato perché abbiamo una tifoseria seria ma adesso dobbiamo dimostrarlo anche a Praga” è stato il commento del sindaco di Firenze Dario Nardella.