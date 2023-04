Finale Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Roma: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Allo stadio ‘Arechi’ di Salerno, la Fiorentina Primavera ha un’opportunità storica: ai ragazzi di Aquilani manca l’ultimo passo per vincere la quinta Coppa Italia consecutiva. L’avversaria in questa finale è la Roma quarta in classifica in campionato, con la quale la Viola ha già raccolto una vittoria in stagione. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d’inizio alle ore 20:30.

