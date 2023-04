Finale Coppa Italia Primavera, le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Roma: confermato Comuzzo in difesa, a centrocampo c’è Harder. Davanti Toci-Distefano

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma, sfida valida per la finale di Coppa Italia Primavera. Per l’occasione, mister Alberto Aquilani si affida all’ormai consueto 3-5-2. A difendere i pali sarà Martinelli; davanti a lui, si schierano Comuzzo, Lucchesi e Krastev. Sugli esterni si piazzano Kayode e Favasuli (preferito a Vigiani), mentre il centrocampo è composto da Amatucci, Harder e Berti. In attacco, Distefano e capitan Toci; solo panchina per Sene, decisivo nell’ultimo turno di campionato, e Capasso.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Lucchesi, Krastev; Kayode, Amatucci, Harder, Berti, Favasuli; Toci (C), Distefano. Allenatore: Alberto Aquilani.

Roma (3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Faticanti (C), Chesti; Missori, Pisilli, D’Alessio, Cherubini; Cassano, Pagano; Padula. Allenatore: Federico Guidi.