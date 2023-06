Dall’anno scorso ai Los Angeles Galaxy, Martin Caceres è andato incontro a un problema grave al ginocchio: come riportato dai media americani infatti l’ex viola ha subito un infortunio pesante al ginocchio. Si parla addirittura di frattura per lui, occorsa durante il match contro Sporting Kansas City: recupero nell’ordine dei 4-5 mesi ma finale di carriera un po’ guastato per l’uruguaiano.