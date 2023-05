Coppa Italia e poi subito campionato per Fiorentina e Inter, Marotta non ci sta: “La finale potrebbe prolungarsi, incomprensibile anticipare…”

Sarà un finale di stagione pirotecnico per tante squadre italiane, in particolare per le finaliste europee e soprattutto per Fiorentina e Inter che si giocheranno ben due trofei. Si parte mercoledì prossimo con la finale di Coppa Italia all’Olimpico. Ma poi sarà subito e campionato e le due anticiperanno al sabato i loro match… una particolarità strana ma inevitabile perché al Franchi arriverà la Roma, impegnata nella finale di Europa League quattro giorni dopo e, per equità, anche i nerazzurri giocheranno il proprio incontro di sabato.

Veemente la reazione del dg Beppe Marotta: “È incomprensibile aver anticipato a sabato una partita che si sarebbe potuta giocare perfino lunedì. Così facendo si mette a rischio l’incolumità dei calciatori costretti a giocare tre partite in una settimana, con in mezzo una finale di Coppa Italia che potrebbe pure prolungarsi oltre i tempi regolamentari”.