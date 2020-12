Finalmente Amrabat. E il merito è di Borja Valero

Martedì contro la Juventus è arrivata anche la miglior prestazione con la maglia della Fiorentina addosso di Sofyan Amrabat. Una casualità? Non proprio.

La Nazione propone una chiave di lettura particolare di quello che è accaduto. In sostanza l’ex Verona ha giocato bene perché al suo fianco c’era un centrocampista più tattico e dotato di grande intelligenza calcistica come Borja Valero. In pratica si è rivisto quello che accadeva ai tempi gialloblu, dove accanto ad Amrabat c’era Veloso che gestiva i propri spazi in base a quelli occupati da Sofyan.