“Finalmente è arrivato il momento di Gonzalez. Cabral? Va aspettato, lascerà il segno”

Il giornalista di Dazn Federico Casotti è intervenuto a Radio Toscana parlando della Fiorentina e dei suoi attaccanti, in particolare su Arthur Cabral. Di seguito, ecco le sue dichiarazioni:

“Il sistema della Fiorentina funziona anche senza Vlahovic: il risultato non cambia. Piatek ha avuto un notevole impatto ed è arrivato finalmente anche il momento di Nico Gonzalez. Credo in Cabral, bisogna avere fiducia perché lascerà il segno. E’ micidiale. Senza Vlahovic la squadra ha comunque una struttura solida, indipendentemente da chi scende in campo”.