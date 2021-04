Finalmente i risultati per la squadra di Aquilani cominciano ad arrivare, ma ancora c’è un brutto vizio da perdere

Dopo un inizio di stagione difficile, un lungo stop e una ripartenza in salita, la Fiorentina Primavera di mister Alberto Aquilani sembra avere trovato nelle ultime gare una buona continuità di risultati che ha permesso alla squadra di uscire almeno parzialmente da una brutta zona di classifica e di accedere alle semifinali di Coppa Italia. La vittoria di ieri contro l’Ascoli è stata dilagante e ha evidenziato la differenza tecnica tra le due formazioni. I bianconeri siano ultimi in campionato e la vittoria è stata più che agile, ma troppo spesso in questa stagione la squadra viola ha avuto difficoltà nel far valere la superiorità tecnica in campo, spesso per errori individuali gravi.

Tornando alla partita di ieri, terminata con un netto 5-2 per la Fiorentina, c’è un dato che guardando il tabellino fa più impressione rispetto agli altri: le espulsioni in casa viola. Nonostante il punteggio già acquisito la squadra di Aquilani ha terminato la partita in 9 per le espulsioni dirette di Munteanu e Saggioro dal campo. Se quest’ultima è stata più che discutibile, il fallo di reazione dell’attaccante rumeno viola era nettamente evitabile visto il contesto. Ai due rossi diretti dal campo si aggiunge anche quello mostrato a Giordani che, mentre si stava riscaldando a bordo campo, ha avuto un diverbio con la panchina avversaria.

In attesa di eventuali squalifiche, il dato delle espulsioni è “grave” se si pensa al fatto che siano state prese da una squadra che ha vinto 5-2. E se si considera che in altre tre occasioni la Fiorentina Primavera ha terminato la partita in inferiorità numerica da inizio campionato, quello dei cartellini rossi è un brutto vizio da togliere per i giovani calciatori viola. Sabato la trasferta a Roma contro la capolista giallorossa e certe assenze… potrebbero pesare!