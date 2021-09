Finalmente il Tottenham avrà il suo attaccante in maglia viola, ma non si tratta di Vlahovic…VIDEO

Finalmente il Tottenham avrà il suo attaccante in maglia viola. Non si tratta però di Vlahovic, l’attaccante serbo della Fiorentina, a lungo corteggiato dai londinesi nel corso dell’estate appena trascorsa. Dopo le insistenti voci di mercato, Paratici si è dovuto accontentare, si fa per dire, di trattenere a Londra Harry Kane. Il numero 9 degli Spurs però vestirà la maglia viola, ma quella del Tottenham però, che ha infatti ufficializzato la terza maglia. Si tratta di un completo viola, comunque più chiaro di quello della Fiorentina. Di seguito il video pubblicato dall’account Twitter di Totteham Hotspur.

🎬 𝗕𝗘𝗛𝗜𝗡𝗗 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗖𝗘𝗡𝗘𝗦 🎬

Check out the behind the scenes of our third kit photoshoot, now! ⤵️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 16, 2021