Finalmente Kokorin! Il russo è tornato a disposizione di Iachini

Una buona notizia per la Fiorentina all’indomani del pirotecnico pareggio del Dall’Ara contro il Bologna per 3-3. Alexsander Kokorin, che ha giocato l’ultima partita con la maglia viola il 3 marzo con la Roma, è finalmente tornato in gruppo.

Il russo, arrivato a Firenze nel mercato di gennaio, si è messo definitivamente alle spalle i problemi fisici e si è allenato assieme ai compagni di squadra agli ordini di Iachini. Già a partire dalla partita contro il Lazio, Kokorin potrebbe tornare nell’elenco dei convocati del tecnico viola e sedersi in panchina.