Finalmente la qualità: bentornato Gaetano. L’urlo strozzato di un Castrovilli che avrebbe meritato il gol

Sono bastati 30 minuti di Gaetano Castrovilli nell’amara sconfitta della Fiorentina contro la Juventus per dimostrare ancora una volta cosa significhi poter disporre di qualità sul terreno di gioco. Niente di trascendentale, per carità, ma la squadra di Italiano ha effettuato un solo tiro in porta in 95’ minuti, che aveva portato al gol. Di Gaetano Castrovilli quest’unica conclusione di marca viola, un fendente preciso e potente che si era insaccato imparabilmente alle spalle di Szczesny. Purtroppo il gol è stato annullato strozzando in gola l’urlo di gioia del classe ’97 pugliese, che avrà però modo di rifarsi.

Castrovilli appare imprescindibile per questa Fiorentina, così in difficoltà nel creare occasioni da gol e nel costruire azioni degne di nota da centrocampo in su. Il possesso palla non conta niente, se non per le statistiche, occorre mettere in difficoltà le difese avversarie per poter rendersi pericolosi. Dopo il rientro ed il successivo stop muscolare, la prova da subentrato di Castrovilli è probabilmente l’unica nota positiva che la Fiorentina porta a casa dall’Allianz Stadium.

Nello spezzone giocato, Castrovilli ha saputo cucire il gioco rendendosi utile anche in fase di ripiegamento, correndo con razionalità ed appoggiando l’azione offensiva in modo intelligente. La speranza è che l’ex Bari possa riuscire a scendere in campo sempre con maggiore continuità e fornire imprevedibilità, qualità, fantasia ed un contributo tangibile anche sul fronte assist e gol, che in casa Fiorentina latitano in modo preoccupante.