Finalmente Nico. Italiano si gode l’argentino in un ruolo nuovo

A distanza di circa un mese e mezzo, Nico Gonzalez ha finalmente giocato dal 1’ con la maglia della Fiorentina. Dopo essere risultato positivo al Covid-19, l’argentino ha saltato le partite contro Lazio, Spezia e Juventus. Tornato in campo a partita in corso contro Milan ed Empoli, ha poi saltato la Sampdoria per un problema al polpaccio.

Al Dall’Ara, mister Italiano l’ha schierato di nuovo dal 1’. Finalmente, potremmo aggiungere. In campionato Gonzalez ha giocato titolare soltanto in sette partite sulle sedici totali. Colpa della positività al Covid, come già detto, ma anche della squalifica rimediata contro l’Inter e delle scelte del tecnico viola dopo il ritorno dal Sudamerica per rispondere agli impegni dell’Argentina.

Contro il Bologna l’argentino ha giocato per la prima volta sulla destra, a piede invertito. Con risultati a dir poco positivi. L’assist per il vantaggio iniziale di Maleh per cominciare, a seguire la punizione procurata che ha portato al gol di Biraghi e infine il rigore – poi trasformato da Vlahovic – conquistato. Nada mal, per dirla nella lingua di Nico.