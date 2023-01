Finalmente Gonzalez: la Fiorentina ha bisogno di lui, ma serve un passo alla volta

Tutti lo aspettavano, ma quando è tornato ha sorpreso diversi. Nico Gonzalez è tornato a disposizione di Italiano e della Fiorentina per la partita contro il Sassuolo, dopo tre mesi di stop, tra tallonite e infortunio rimediato in Nazionale. Dopo un mondiale dolce amaro per lui, con la vittoria della sua Argentina e la possibilità sfumata all’ultimo di provare ad alzare la coppa anche lui, dopo le tante polemiche, l’esterno torna nel momento in cui la squadra viola ha bisogno di lui.

Il pareggio contro il Monza non ha soddisfatto nessuno e oggi contro i neroverdi servirà svoltare. Nico ancora ha pochi minuti nelle gambe e sembra improbabile vederlo in campo anche da subentrante. Intanto è tornato e fargli riassaporare l’odore delle partite è il primo passo per ritrovarlo del tutto. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.