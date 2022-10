Finalmente Sene. Il diamante grezzo di Aquilani su cui la Fiorentina ha scelto di scommettere

Dopo le valanghe di gol con Under 17 e Under 18 della Fiorentina, Fallou Sene sta iniziando a trovare la propria dimensione anche in Primavera. Agli ordini di mister Aquilani, il senegalese prosegue un percorso di crescita e maturazione tecnico-tattica e caratteriale dando la sensazione di avere molto da far vedere. Il classe 2004 africano è un autentico diamante grezzo. Sul piano fisico e tecnico non manca niente a Sene, che ad un altezza di 187 centimetri aggiunge un piede destro di livello importante. Da quando veste la maglia della Fiorentina Fallou ha segnato più o meno in tutti i modi e non ha intenzione di fermarsi.

Nelle ultime tre partite della Fiorentina Primavera Sene ha trovato maggiore continuità, ottenendo prima due spezzoni più corposi quindi la maglia da titolare per lo stop di Toci causa influenza. Sene ha risposto con due reti realizzate mostrando parte del repertorio. Prima il gol su rigore al Verona, da specialista dei tiri dagli 11 metri. Quindi la marcatura da attaccante di razza contro l’Atalanta, con un perfetto tiro sul primo palo a sorprendere il portiere dopo un gran dribbling a centro area ad eludere il difensore avversario. Ancora acerbo? Forse, ma con doti innegabili e tanta voglia di arrivare.

La Fiorentina ha scelto di investire sulle qualità e sulla voglia di arrivare del ragazzo di Khombole. E’ arrivata a fine agosto la firma del prolungamento fino al 2025 con la società gigliata, a dimostrazione della fiducia nei confronti del centravanti. Il senegalese ha celebrato il gol su Instagram: ‘Nessun genitore ricco. Nessun favoritismo. Nessuna protezione. Nessuna scusa. Solo tanta fame e voglia di farcela’. Parole chiare di un ragazzo che ha un sogno preciso. Un prospetto da seguire con attenzione ed in grande ascesa.