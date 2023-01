Finalmente si torna in campo! Tra torti subiti e sfortune varie, la Fiorentina di Italiano vuole riprendere in mano la corsa per l’Europa

Oggi, finalmente, si riparte. Dopo un’attesa durata più di cinquanta giorni, la Fiorentina torna in campo, al ‘Franchi’, per il match contro il Monza. Un periodo di pausa lunghissimo, insolito, perché la prima volta che il campionato veniva interrotto da un Mondiale. Da San Siro a Firenze, dai torti subiti contro il Milan nell’ultima partita dello scorso anno alla voglia di riscatto dei Viola.

Si riparte, ma dal girone di andata, che avrà ancora quattro sfide per dirsi concluso. Dodici potenziali punti che potrebbero subito rimettere in corsa i ragazzi di Italiano verso la qualificazione in Europa. La voglia di scendere in campo sarà tanta anche per i protagonisti, la maggior parte di essi rimasta ferma mentre pochi compagni si giocavano la coppa più ambita.

La prima parte di stagione – va detto – non era stata felicissima per la Fiorentina. Da una mezza crisi di identità, con un doveroso cambio di modulo, a sfortune varie (infortuni, autogol ecc.) passando per qualche svista arbitrale di troppo. Proprio l’ultima gara era stata pesantemente condizionata dal mancato rigore assegnato su Ikoné per il fallo netto di Tomori. Una direzione di gara, quella di Sozza, che chiudeva una seconda parte di 2022 infelice, con qualche errore di valutazione di troppo.

Il passato, però, è passato e il presente dice che i Viola oggi tornano finalmente a far godere (o soffrire) i loro tantissimi tifosi. Che sia dallo stadio o da casa, le presenze si faranno massicce – nonostante l’infausto orario del calcio d’inizio – per il ritorno più atteso dopo una sosta durata fin troppo a lungo. Anche il nuovo anno solare della Fiorentina comincia adesso, con la stessa guida anche se con interpreti diversi. E allora, fateci divertire e buon (ri)inizio a tutti!