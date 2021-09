Finalmente sorrisi

La musica è cambiata. A dirigere l’orchestra viola il maestro Vincenzo Italiano. Un cambiamento che non riguarda solo il modo di giocare di una squadra che sembra rinata, ma anche dall’atteggiamento dei giocatori viola. Il gruppo è contento del proprio allenatore, è convinto di cosa sta facendo e i risultati si vedono. I sorrisi mancavano, l’esultanza a fine partita con l’ingresso in campo della panchina mancava, l’abbraccio ai tifosi viola presenti in trasferta mancava. Piccole cose, piccoli segnali che fanno la loro differenza all’interno di un gruppo squadra che è tornato ad essere tale. La Fiorentina è tornata, formata da ragazzi convinti dei propri mezzi e contenti di far parte di questo gruppo. La musica è cambiata e a Firenze mancava tanto.