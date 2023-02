Finalmente Sottil! L’attaccante della Fiorentina è tornato ad allearsi in gruppo

Riccardo Sottil è tornato ad allenarsi in gruppo con i suoi compagni! Dopo la riabilitazione successiva all’operazione subita per un’ernia discale, l’attaccante viola ha ricominciato oggi a riassaporare la partitella con i compagni, come mostrato dallo stesso esterno sui propri social.

In questa stagione per lui solo 10 presenze, poi lo stop per i continui problemi alla schiena. Il giocatore viola non scende in campo in una partita ufficiale dal 18 settembre dello scorso anno. Servirà ancora un po’ di pazienza per rivederlo tra i convocati, ma il rientro è finalmente alle porte.