Finisce l’odissea dell’ex Fiorentina Gerson: farà ritorno in patria e la cifra sborsata al Marsiglia…

Da poche ore è atterrato a Rio de Janeiro l’ex centrocampista della Fiorentina Gerson, che a breve diventerà un nuovo giocatore del Flamengo. Il brasiliano torna dunque in rossonero dopo l’avventura in Francia al Marsiglia, durante la quale ci sono stati non pochi scontri con la società transalpina.

Più volte il giocatore aveva manifestato la volontà di tornare in patria, trovando però di fronte a sé il muro del club francese. Nelle casse del Marsiglia andranno circa 20 milioni di euro.