Fiona May: “Dobbiamo trovare il sostituto di Vlahovic. Il calcio è diventato un supermercato, non ti puoi più affezionare a nessuno”

Fiona May presente a Trento per il Festival dello Sport ha parlato a Tuttomercatoweb.com da tifosa viola e ha affrontato anche la questione Vlahovic.

“Finalmente – ha esordito la May – la squadra sta sta giocando bene ed era l’ora. Per quanto riguarda la situazione di Vlahovic è una situazione difficile, ora va trovato un campione che possa venire a Firenze. Vlahovic è una roccia e pensavo di poter puntare su di lui anche per il futuro. Ormai il calcio è diventato un supermercato, non ti puoi più affezionare a nessuno. Spero che questa cosa rallenti, cose così ti spezzano il cuore…”.