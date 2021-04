Fiorentina a fasi alterne sotto gli occhi del presidente Commisso. Un tempo regalato a gli avversari

La Repubblica evidenzia come la Fiorentina ultimamente regali un tempo alla squadra avversaria. Contro l’Atalanta la squadra di Iachini è scesa in campo solamente nel secondo tempo, mentre a Reggio Emilia col Sassuolo esattamente il contrario. Nella ripresa, ieri, i viola hanno incassato a ripetizione e passivamente la rimonta potente e senza pietà dei padroni di casa. I cambi non hanno aiutato come quelli messi in campo da De Zerbi e così è giunta una dura sconfitta, sotto gli occhi del presidente Commisso, con conseguenze immediate: squadra in silenzio stampa e in ritiro stamani in attesa della prossima sfida di campionato col Verona. Perché la classifica a sette gare dal termine della stagione continua a essere davvero preoccupante.