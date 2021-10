Fiorentina a testa bassa: male l’attacco, troppi cartellini. Serenità perduta?

La Fiorentina esce a testa bassa da Venezia. Dopo una pausa nazionali che ha tenuto a lungo distanti i top player viola, il campionato riparte ma la Viola sembra non esserci.

Va sottolineato quanto l’alibi delle sconfitte arrivate sino a ieri soltanto contro squadre considerate tecnicamente più blasonate (Roma, Inter e Napoli) non regge più: stavolta a battere la viola è stata una neopromossa che lotta per la salvezza, con una rosa all’altezza e una buona dose di grinta. Se l’obiettivo stagionale è raggiungere l’Europa, o comunque arrivare in una posizione di classifica meritevole degli investimenti e del progetto attorno cui ruota questa società, questo non può più accadere.

Una squadra che si ritrova ora sconquassata dal caso-Vlahovic, che, oltre a reggere questa pressione, queste aspettative e questo astio da parte dei tifosi (tutte e tre legittime), deve reggere il peso di una squadra che segna poco ed è costruita attorno a lui. Come si è visto nella trasferta di ieri, se la squadra non gira e gli arrivano pochi palloni, resta una disarmante sterilità nel reparto offensivo viola. Un altro aspetto che emerge dal match di Venezia congiuntamente alle statistiche è che la squadra viola rimedia troppi cartellini: ieri è arrivato un altro rosso, stavolta il destinatario è Sottil, l’unico che pareva pimpante e propositivo a livello offensivo, e che spesso riusciva a saltare l’uomo e far passare la squadra in superiorità numerica.

Tutti aspetti sui quali Vincenzo Italiano dovrà lavorare e un esperienza di cui dovrà far tesoro, per permettere un definitivo salto di qualità che in questa stagione tutti i tifosi si aspettano.