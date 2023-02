Fiorentina, a Verona è vietato sbagliare! Non ti puoi permettere preoccupazioni inutili in campionato

Il quotidiano La Nazione fa il punto anche sulla situazione della Fiorentina in Serie A, dopo che la squadra viola ha scoperto la sua avversaria agli ottavi di Conference League. Il campionato è destinato a non regalare grandi emozioni, ma guai e incappare in inutili preoccupazioni, che potrebbero condizionare il percorso della squadra viola anche in Europa.

Si riparte lunedì contro il Verona. Una sfida non semplice visto che i gialloblù vogliono risalire in classifica dalle zone basse. Per la squadra di Italiano sarà un vietato sbagliare.