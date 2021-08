Fiorentina: Abbandonata l’idea di prendere un nuovo regista? Bianco verso la conferma

Altra sorpresa di mercato in casa Fiorentina: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club viola sembra aver abbandonato l’idea di acquistare un regista.

Sul quotidiano sportivo si legge anche che Italiano considera Pulgar un titolare a tutti gli effetti e vuole la conferma del giovane Bianco.

In caso di assenza del cileno, ci sarebbe inoltre la possibilità per il tecnico viola di utilizzare Amrabat in cabina di regia.