Fiorentina, accordo raggiunto per Brekalo. Pronto il trasferimento a titolo definitivo

Una trattativa estremamente complicata e travagliata, ma adesso ci siamo. La Fiorentina avrebbe concluso le pratiche per il secondo acquisto del proprio mercato invernale. Dopo la scelta temporaneamente lontana di non puntare più sull’esterno croato, ieri sono cambiate le carte in tavola: la società viola è tornata decisa sull’obiettivo.

Adesso, secondo quanto riportato da Sky, la Fiorentina ha raggiunto l’accordo per Josip Brekalo. L’attaccante arriverebbe, dunque, dal Wolfsburg a titolo definitivo. La Viola è pronta ad accogliere un nuovo elemento per quanto riguarda il reparto offensivo, in attesa dei rientri di Riccardo Sottil e Arthur Cabral.