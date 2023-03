Fiorentina, adesso la Juventus è a quattro punti: la Roma ferma i bianconeri con un gol di Mancini. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il posticipo delle 20:45 di questa domenica di Serie A TIM. Il big match della venticinquesima giornata, Roma-Juventus, viene vinto dai giallorossi di misura: basta un bellissimo gol da fuori area di Gianluca Mancini per il definitivo 1-0. Nel finale Kean si fa espellere per un assurdo fallo di reazione. La squadra di Mourinho aggancia il Milan in zona Champions League e spegne le residue speranze dei bianconeri, incastrati a 35 punti al settimo posto. Domani il Bologna può staccare la Juve, che adesso è ‘soltanto’ a +4 sulla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Inter 50, Lazio 48, Milan 47, Roma 47, Atalanta 42, Bologna 35, Juventus 35, Monza 32, Udinese 32, Torino 31, Fiorentina 31, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 25, Spezia 21, Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 12.