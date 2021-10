“Fiorentina affossata dal suo Presidente contro il Venezia. Commisso ha fatto autogol”

Tramite il sito paolobargiggia.it, troviamo un editoriale dove si parla della sconfitta della formazione viola e si indica un colpevole in particolare: “Autogol di Commisso. Più che la rete di Aramu, ad affossare la Fiorentina contro il Venezia ci ha pensato il suo stesso presidente. Sì perché quello che è andato in scena in questi giorni, prima appunto del match in Laguna, è stato un vero e proprio autogol di Commisso; il patron della Viola, mettendo in pubblica piazza il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic, ha di fatto destabilizzato un ambiente che sembrava lanciato e carico”.

L’articolo poi prosegue così: “E allora, equilibri saltati. Lo stesso mister Italiano ha sottolineato quanto la situazione sia spinosa. “Sono situazioni che vanno isolate, si deve pensare solo al campo. Lì dipende dal carattere, si diventa uomini anche così. Non riusciamo a fargli far gol, ma lui ha dato tutto oggi. Dobbiamo lavorare di più”. Dalle rose alle spine in casa Viola. Da un Vlahovic eroe ad un Vlahovic traditore. Che autogol di Commisso“.