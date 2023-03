Fiorentina al Castellani? Il no dei tifosi empolesi. “Fare finta che tra viola e azzurri scorra buon sangue sarebbe particolarmente ingenuo”

La Fiorentina a giocare al Castellani durante i lavori al Franchi è un qualcosa che non s’ha da fare, almeno per i tifosi dell’Empoli.

L’argomento viene ripreso e sviluppato stamani da Il Tirreno e sul giornale si legge anche la presa di posizione dei sostenitori azzurri, riportata da Athos Bagnoli, il presidente

dell’Unione Club empolesi.

Secondo Bagnoli fare finta che tra viola e azzurri scorra buon sangue sarebbe particolarmente ingenuo. Non si tratta di puro e semplice campanilismo, ma per il decano dei tifosi azzurri far giocare i viola e Empoli potrebbe creare non poche tensioni in città.

Ancora però si tratta tutto sulla base di ipotesi, perché una richiesta ufficiale da Firenze non è arrivata.