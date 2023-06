Fiorentina al Padovani? Via libera del Firenze Rugby, che però chiede garanzie. La situazione

Nessun dubbio, soltanto legittime richieste di determinate garanzie. Potremmo riassumere così la questione Padovani, che da un po’ di tempo interessa la Fiorentina e di cui oggi si è parlato nel dettaglio a Radio Toscana. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra il Firenze Rugby e le famiglie dei bambini e ragazzi del settore giovanile. Ciò che emerge è che da parte della società non c’è nessuna perplessità in merito all’ipotesi che, durante il restyling del Franchi, la Fiorentina giochi al Padovani e tutto il comparto rugby si trasferisca al Centro Sportivo Davide Astori. Anzi, il Firenze Rugby ha dato l’ok al Comune per far partire il procedimento e sarebbe ben lieto di trasferirsi in una struttura importante come l’attuale centro sportivo viola.

L’unico fattore da tenere presente sono le ovvie e ragionevoli richieste del Firenze Rugby, che prima di trasferirsi ha bisogno di determinare delle garanzie. In primis che gli spazi del “Davide Astori” vengano adibiti a un’attività nuova e completamente diversa rispetto a quella della Fiorentina, come appunto lo sport del rugby che necessita di campi impostati in una certa maniera. Senza contare il discorso spogliatoi, che passerebbero dal contenere poche decine di giocatori a un numero molto più alto di atleti dai bambini più piccoli agli adulti.

Ulteriore e non meno importante fattore è quello che riguarda ciò che rimarrà al Firenze Rugby quando, una volta che la Fiorentina avrà a disposizione il nuovo Franchi, tornerà nella sua vecchia casa. La promessa dovrebbe essere quella di lasciare alla società di rugby una delle nuove tribune che verrebbero costruite al Padovani, che ricordiamo essere in concessione dal Comune fino al 2030. Ad oggi non c’è nessun documento ufficiale che certifichi il via libera a questo tetris di incastri e spostamenti, ma intanto il Firenze Rugby ha posto le sue condizioni che non sembrano impossibili da garantire.