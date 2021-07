Fiorentina: Al via la seconda parte delle visite mediche

Primo giorno di scuola per la Fiorentina, che in mattinata si è ritrovata al centro sportivo Davide Astori per le visite mediche di rito. I giocatori convocati da mister Italiano per il ritiro di Moena sono stati divisi in due gruppi. In mattinata è toccata a Agostinelli, Benassi, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Dragowski, Duncan, Frison, Igor, Kokorin, Lirola, Maleh, Montiel, Munteanu, Rosati, Saponara e Venuti.

Da pochi minuti sta cominciando ad arrivare al centro sportivo il secondo gruppo di giocatori. I primi a varcare l’ingresso sono stati Dalle Mura e Ranieri. Nel pomeriggio sono attesi anche i vari Andonov, Callejon, Dalle Mura, Ferrarini, Krastev, Milenkovic, Terracciano, Terzic, Vlahovic e Zurkowski.