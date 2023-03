Fiorentina al Viola Park in estate, ma non è da escludere l’ipotesi di un “secondo” ritiro

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, tutto risolto (almeno in apparenza) per il prossimo ritiro estivo della Fiorentina. Nonostante le lungaggini per il termine dei lavori al nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli (che hanno fatto schizzare il costo degli investimenti di Rocco Commisso a oltre 100 milioni di euro), la formazione di Italiano svolgerà regolarmente la preparazione presso le strutture del Viola Park.

Non è tuttavia da escludere che Biraghi e compagni, dopo una prima parte di lavoro in provincia di Firenze, possano ugualmente svolgere una seconda fase di riattivazione fisica altrove e in particolare sul Monte Amiata, luogo che era stato sondato nel caso in cui il ritiro di Bagno a Ripoli fosse saltato. Possibile, oltretutto, anche l’adesione ad alcune tournée internazionali. Ieri mattina intanto Rocco Commisso è ripartito per l’America: il patron è atteso di nuovo a Firenze dopo Pasqua, per seguire dal vivo l’ultima parte di stagione della Fiorentina.

